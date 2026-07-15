На выборы губернаторов выдвинуты 40 кандидатов

В сентябре также будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. 12 июля зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что свои кандидатуры на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения представили 80 человек.