На выборы губернаторов выдвинуты 40 кандидатов
На выборы высших должностных лиц регионов выдвинули 40 кандидатов от девяти партий. Об этом объявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей».
Сейчас нарегистрирован один кандидат от одной партии. Наибольшее количество – по шесть кандидатов – выдвинуто в Мордовии, Белгородской и Тверской областях. Пока продолжается период выдвижения кандидатов еще в одном регионе.
Согласно презентации ЦИК, на выборы депутатов региональных парламентов выдвинуто 7065 кандидатов от 10 партий. По единым избирательным округам выдвинуты 5407 кандидатов, по одномандатным – 1658.
Выборы пройдут осенью 2026 г. На выборах вновь применят электронное голосование. В ЦИК заявляли, что заявки на ДЭГ одобрили 33 российским регионам.
В сентябре также будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. 12 июля зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что свои кандидатуры на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения представили 80 человек.