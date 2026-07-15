США ввели санкции против криптокошельков ЦБ Ирана
США ввели санкции против нескольких криптокошельков, связанных с Центральным банком Ирана, и заблокировали цифровые активы на сумму более $130 млн. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в соцсети X.
По его словам, ограничительные меры введены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.
«Мы полны решимости пресекать и подрывать незаконную финансовую деятельность Ирана, включая злоупотребление цифровыми активами», – написал Бессент в соцсети X.
3 июня США включили в санкционный список крупнейшую иранскую криптобиржу Nobitex, обвинив ее в содействии обходу международных санкций и сотрудничестве со структурами, находящимися под ограничениями. Тогда Бессент заявил, что власти Ирана используют цифровые активы для обхода санкционного режима и вывода капитала за рубеж.
7 июня CNN со ссылкой на источник сообщал, что минфин США изучает возможность использования замороженных иранских активов для восстановления стран Персидского залива, пострадавших в результате атак Ирана.