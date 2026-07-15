США ввели санкции против криптокошельков ЦБ Ирана

3 июня США включили в санкционный список крупнейшую иранскую криптобиржу Nobitex, обвинив ее в содействии обходу международных санкций и сотрудничестве со структурами, находящимися под ограничениями. Тогда Бессент заявил, что власти Ирана используют цифровые активы для обхода санкционного режима и вывода капитала за рубеж.