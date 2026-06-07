США хотят направить активы Ирана для восстановления стран Персидского залива
Минфин США прорабатывает возможность использовать замороженные активы Ирана для восстановления стран Персидского залива, пострадавших от иранских атак. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
Как сообщает телеканал, такая мера рассматривается в качестве компенсации за возможный ущерб от будущих атак Ирана. В то же время не исключено, что замороженные активы также могут пойти на возмещение урона от уже совершенных Тегераном ударов. Ведомство оценит состояние инфраструктуры в государствах региона и запросит смету восстановительных работ с момента эскалации конфликта.
Новый план Вашингтона разрабатывается на фоне обострения ситуации: Кувейт и Бахрейн недавно перехватили баллистические ракеты, запущенные с территории Ирана. Ряд монархий Залива неоднократно подвергались атакам со стороны Тегерана после того, как США и Израиль нанесли первые удары в феврале.
6 июня ВС США отразили ракетные и беспилотные атаки Ирана в Персидском заливе. Перехвачены шесть ракет по Бахрейну и Кувейту, седьмая не достигла цели.
Глава американского минфина Скотт Бессент в мае заявлял, что США конфисковали примерно $1 млрд криптовалюты, которая принадлежит Ирану. 30 апреля Бессент сообщил об изъятии иранских криптовалютных активов на сумму порядка $500 млн в рамках операции «Экономическая ярость». Эта операция, стартовавшая весной 2025 г., призвана лишить Тегеран финансовых ресурсов. Она включает конфискацию активов, блокировку банковских счетов и давление на другие страны с целью разрыва их экономических связей с Ираном.