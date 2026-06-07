США хотят направить активы Ирана для восстановления стран Персидского залива

Как сообщает телеканал, такая мера рассматривается в качестве компенсации за возможный ущерб от будущих атак Ирана. В то же время не исключено, что замороженные активы также могут пойти на возмещение урона от уже совершенных Тегераном ударов. Ведомство оценит состояние инфраструктуры в государствах региона и запросит смету восстановительных работ с момента эскалации конфликта.