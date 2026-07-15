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ЕК лишила Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро из-за российского павильона

Ведомости

Еврокомиссия рекомендовала аннулировать грант в 2 млн евро для Венецианской биеннале после открытия российского национального павильона. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

По его словам, Еврокомиссия с самого начала выступала против возвращения российского павильона, поскольку считает, что культура должна «служить демократии» и укреплению демократических ценностей.

«Еврокомиссия получила от организаторов Венецианской биеннале ответы на три своих письма. Еврокомиссия оценила эти ответы и официально рекомендовала аннулировать европейский грант», – сказал Ренье (цитата по ТАСС).

12 июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщала, что ЕК хочет лишить гранта Венецианскую биеннале из-за павильона России. По ее словам, решение было принято после анализа объяснений организаторов выставки в связи с повторным открытием российского павильона.

Еще 6 мая Еврокомиссия предупредила правительство Италии и организаторов биеннале о возможном нарушении санкционного режима ЕС в случае допуска российского павильона к участию в выставке. В письмах отмечалось, что участие России может противоречить запрету на предоставление услуг российскому государству. Поводом для спора стало решение президента Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко разрешить России впервые с 2022 г. открыть национальный павильон. На выставке представили музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», включающий живые выступления и философские дискуссии.

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