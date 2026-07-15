ЕК лишила Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро из-за российского павильона

Еще 6 мая Еврокомиссия предупредила правительство Италии и организаторов биеннале о возможном нарушении санкционного режима ЕС в случае допуска российского павильона к участию в выставке. В письмах отмечалось, что участие России может противоречить запрету на предоставление услуг российскому государству. Поводом для спора стало решение президента Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко разрешить России впервые с 2022 г. открыть национальный павильон. На выставке представили музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», включающий живые выступления и философские дискуссии.