ЕК и Украина заключили сделку по производству беспилотников на территории ЕС

«У нас есть безопасные и надежные производственные площадки, которые могут помочь в расширении масштабов. Но у нас нет тех проверенных в боях знаний и опыта, которые накопила Украина. Поэтому я хочу сказать, что нам нужно объединить наши силы», – сказала она.