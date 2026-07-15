ЕК и Украина заключили сделку по производству беспилотников на территории ЕС
Еврокомиссия подписала соглашение с Украиной, чтобы производить беспилотники для ВСУ на территории европейских государств, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Киеве.
«У нас есть безопасные и надежные производственные площадки, которые могут помочь в расширении масштабов. Но у нас нет тех проверенных в боях знаний и опыта, которые накопила Украина. Поэтому я хочу сказать, что нам нужно объединить наши силы», – сказала она.
15 июля исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Федоров также сообщил, что страна заключила с Евросоюзом (ЕС) две сделки. По его словам, это позволило украинским компаниям получить доступ к европейским оборонным программам. Кроме того, Киев получит новый грант в размере 300 млн евро. Он уточнил, что 260 млн евро из указанных средств пойдут на увеличение производственных возможностей страны.
В тот же день газета Financial Times писала, что ЕК разрешила Украине частично использовать европейский кредит на закупку комплектующих для беспилотников китайского производства. Издание отметило, что Киев сможет направить на эти цели первый транш в размере 5,9 млрд евро (общая сумма оборонного кредита составляет 60 млрд евро).