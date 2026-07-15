Мерц: Германия пока не готова к обороне, но наверстывает упущенное

«Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день. <...> Мы живем не в условиях войны, но мы живем и не в условиях мира», – сказал немецкий лидер (цитата по ТАСС).