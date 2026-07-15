Мерц: Германия пока не готова к обороне, но наверстывает упущенное
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обеспокоен отсутствием достаточной готовности страны к обороне. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Берлине.
«Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день. <...> Мы живем не в условиях войны, но мы живем и не в условиях мира», – сказал немецкий лидер (цитата по ТАСС).
При этом Мерц подчеркнул, что Германия наверстывает упущенные элементы обороны «как никакая другая страна».
11 июля Daily Telegraph сообщила, что страны НАТО не смогли сформировать вооруженные силы, готовые к прямому противостоянию с российской армией. Издание отмечало, что за десятилетие с 2014 по 2025 г. государства увеличили совокупные оборонные расходы на $1,364 трлн, стремясь достичь целевого показателя в 2% ВВП, установленного США. Как следует из отчета альянса, лидером по темпам роста стала Литва, нарастившая военный бюджет на 777%. При этом такая динамика не привела к качественному усилению боеспособности блока.
В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что НАТО считает Россию своим врагом и предпринимает соответствующие действия враждебного характера. Тогда он комментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что страна всерьез рассматривает выход из НАТО после того, как члены альянса не оказали поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном.