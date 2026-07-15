Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,417-0,49%ARSA5,77-1,2%CHKZ14 950-1,97%IMOEX2 112,48-2,69%RTSI853,65-3,27%RGBI112,26-0,3%RGBITR750,87-0,26%
Главная / Политика /

Мерц: Германия пока не готова к обороне, но наверстывает упущенное

Ведомости

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обеспокоен отсутствием достаточной готовности страны к обороне. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Берлине.

«Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день. <...> Мы живем не в условиях войны, но мы живем и не в условиях мира», – сказал немецкий лидер (цитата по ТАСС).

При этом Мерц подчеркнул, что Германия наверстывает упущенные элементы обороны «как никакая другая страна».

11 июля Daily Telegraph сообщила, что страны НАТО не смогли сформировать вооруженные силы, готовые к прямому противостоянию с российской армией. Издание отмечало, что за десятилетие с 2014 по 2025 г. государства увеличили совокупные оборонные расходы на $1,364 трлн, стремясь достичь целевого показателя в 2% ВВП, установленного США. Как следует из отчета альянса, лидером по темпам роста стала Литва, нарастившая военный бюджет на 777%. При этом такая динамика не привела к качественному усилению боеспособности блока.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что НАТО считает Россию своим врагом и предпринимает соответствующие действия враждебного характера. Тогда он комментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что страна всерьез рассматривает выход из НАТО после того, как члены альянса не оказали поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте