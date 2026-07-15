ЕС и Украина планируют начать совместное производство ракет-перехватчиков

Кроме того, Брюссель и Киев договорились содействовать совместному производству беспилотников и систем противодействия беспилотникам между Украиной и государствами – членами ЕС к концу 2026 г. Отмечается, что в рамках соглашения планируется создать совместные предприятия европейских и украинских компаний.