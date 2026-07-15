ЕС и Украина планируют начать совместное производство ракет-перехватчиков
Европейский союз и Украина планируют начать совместное производство ракет-перехватчиков к 2028 г. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии (ЕК).
«Работа будет продвигаться по ключевым направлениям, от оборонных закупок до защиты интеллектуальной собственности, что позволит компаниям с обеих сторон более эффективно сотрудничать и укрепить общую безопасность Европы», – отметили в документе.
Соглашение будет отдавать приоритет экономически эффективным ракетным системам. При этом продолжится укрепление таких других оборонных возможностей, как производство артиллерии.
Кроме того, Брюссель и Киев договорились содействовать совместному производству беспилотников и систем противодействия беспилотникам между Украиной и государствами – членами ЕС к концу 2026 г. Отмечается, что в рамках соглашения планируется создать совместные предприятия европейских и украинских компаний.
В тот же день газета Financial Times писала, что ЕК разрешила Украине частично использовать европейский кредит на закупку комплектующих для беспилотников китайского производства. Киев сможет направить на эти цели первый транш в размере 5,9 млрд евро (общая сумма оборонного кредита составляет 60 млрд евро).