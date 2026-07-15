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Израиль выведет войска из двух пилотных зон на юге Ливана

Ведомости

Израиль согласился вывести войска из двух пилотных зон на юге Ливана в рамках рамочного соглашения, заключенного при посредничестве США. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на представителей США и Израиля по итогам двухдневных переговоров в Риме.

Представитель Госдепартамента США заявил, что стороны согласовали структуру и основные принципы реализации проекта пилотных зон. «Окончательная доработка и реализация состоятся в ближайшие дни», – отметили в ведомстве.

При этом конкретные сроки вывода израильских войск пока не называются.

Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Политика / Международные новости

В Израиле подчеркнули, что вывод войск из двух пилотных зон является ограниченной уступкой, поскольку эти территории находятся за пределами первоначальной буферной зоны, созданной Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. По данным израильской стороны, дальнейшее расширение программы пилотных зон будет зависеть от успешной реализации первого этапа и выполнения Ливаном согласованных условий по обеспечению контроля над территорией.

14 июля Axios писал, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал вывести израильские войска из Сирии и Ливана.

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