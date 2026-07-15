Израиль выведет войска из двух пилотных зон на юге Ливана

В Израиле подчеркнули, что вывод войск из двух пилотных зон является ограниченной уступкой, поскольку эти территории находятся за пределами первоначальной буферной зоны, созданной Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. По данным израильской стороны, дальнейшее расширение программы пилотных зон будет зависеть от успешной реализации первого этапа и выполнения Ливаном согласованных условий по обеспечению контроля над территорией.