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Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

Россия уведомила МАГАТЭ, что главный инженер ЗАЭС погиб в результате удара беспилотника возле станции, отметили в агентстве.

Гросси назвал произошедшее недопустимой атакой на атомную электростанцию и ее руководство, подчеркнув, что подобные инциденты создают серьезную угрозу ядерной безопасности. Глава МАГАТЭ также призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты, вблизи них, а также против персонала таких объектов.

Яковлев был убит в результате целенаправленного удара вооруженных сил Украины, сообщал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Служебную машину станции, в которой находился главный инженер, атаковал дрон. Это произошло на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар. В результате удара также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

Оофициальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ четкого заявления с осуждением убийства главного инженера Запорожской АЭС.

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