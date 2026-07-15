Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС

Гросси назвал произошедшее недопустимой атакой на атомную электростанцию и ее руководство, подчеркнув, что подобные инциденты создают серьезную угрозу ядерной безопасности. Глава МАГАТЭ также призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты, вблизи них, а также против персонала таких объектов.