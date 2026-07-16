Лавров высоко оценил позицию Китая по ситуации на Украине

По словам Лаврова, позиция Китая «основана на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин». Это, как отметил министр, предполагается применительно ко всем конфликтам в соответствии с положениями Инициативы председателя КНР Си Цзиньпина в области глобальной безопасности.