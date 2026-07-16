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Лавров высоко оценил позицию Китая по ситуации на Украине

Ведомости

В МИД РФ высоко ценят конструктивную, взвешенную позицию Китайской Народной Республики (КНР) по ситуации вокруг Украины. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в статье для «Коммерсанта».

По словам Лаврова, позиция Китая «основана на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин». Это, как отметил министр, предполагается применительно ко всем конфликтам в соответствии с положениями Инициативы председателя КНР Си Цзиньпина в области глобальной безопасности.

Глава российского МИД также подчеркнул, что видение Си, изложенное в этой инициативе, «гармонично согласуется» с предложенным президентом России Владимиром Путиным проектом создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

16 июля исполняется 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая. Подписи под договором 16 июля 2001 г. поставили Путин и на тот момент председатель КНР Цзян Цзэминь.

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