Лавров высоко оценил позицию Китая по ситуации на Украине
В МИД РФ высоко ценят конструктивную, взвешенную позицию Китайской Народной Республики (КНР) по ситуации вокруг Украины. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в статье для «Коммерсанта».
По словам Лаврова, позиция Китая «основана на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин». Это, как отметил министр, предполагается применительно ко всем конфликтам в соответствии с положениями Инициативы председателя КНР Си Цзиньпина в области глобальной безопасности.
Глава российского МИД также подчеркнул, что видение Си, изложенное в этой инициативе, «гармонично согласуется» с предложенным президентом России Владимиром Путиным проектом создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
16 июля исполняется 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая. Подписи под договором 16 июля 2001 г. поставили Путин и на тот момент председатель КНР Цзян Цзэминь.