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Главная / Политика /

ЕР поддержала позицию ЮАР по противодействию иностранным атакам

Ведомости

«Единая Россия» выражает поддержку позиции руководства ЮАР в стремлении противодействовать атакам со стороны политиков и других государств, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев в ходе переговоров с председателем национального совета провинций парламента ЮАР Рефилве Марией Мтсвени-Тсипане.

«Единая Россия высоко ценит взвешенную позицию южноафриканского руководства по конфликту на Украине и в свою очередь всячески поддерживает в стремлении противодействовать атакам со стороны отдельных политиков и государств. Считаем, что оказываемое на вашу страну давление имеет сугубо неоколониальный характер, поэтому отвечать на него необходимо жестко и однозначно», – сказал Якушев.

По его словам, в связи с этим было создано международное движение «За свободу наций!». Его целью стало объединение голосов государств Глобального Юга в защиту своего суверенитета как в политике, так и в экономике и культурно-гуманитарном измерении.

Партия подчеркнула, что уже подписала более 60 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с коллегами из стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Якушев на встрече подчеркнул, что Россия и ЮАР стали одними из наиболее близких партнеров.

В феврале президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе беседы лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По данным Кремля, затрагивалась также и ситуация вокруг Украины. «Рамафоса выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта», – отмечалось в сообщении.

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