Около 100 человек пострадали в давке на религиозном фестивале в Индии
В индийском городе Пури (штат Одиша) во время крупного индуистского фестиваля Джаганнатх Ратх Ятра произошла давка, в результате которой погибли два человека, еще не менее 100 получили травмы. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
Инцидент произошел во время традиционного праздничного шествия. По данным издания, из-за большого скопления людей возле храма Джаганнатха среди паломников возникла паника, которая привела к давке.
После случившегося местные власти усилили меры безопасности, увеличили число сотрудников, контролирующих движение толпы, и привели экстренные службы в состояние повышенной готовности на центральных улицах города, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
12 июля два человека погибли, шестеро пострадали в результате стрельбы на латиноамериканском уличном фестивале в Торонто. По данным ведомства, у пострадавших огнестрельные ранения. В момент трагедии на фестивале находились тысячи человек, включая семьи с детьми и пожилых людей.
2 июля стало известно, что четыре человека погибли в Мехико во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором на чемпионате мира по футболу. Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил свои соболезнования. В результате празднования в Гвадалахаре, где на различных площадках трансляции матча Мексики и Эквадора собралось не менее 160 000 зрителей, были задержаны 48 человек.