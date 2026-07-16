Около 100 человек пострадали в давке на религиозном фестивале в Индии

2 июля стало известно, что четыре человека погибли в Мехико во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором на чемпионате мира по футболу. Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил свои соболезнования. В результате празднования в Гвадалахаре, где на различных площадках трансляции матча Мексики и Эквадора собралось не менее 160 000 зрителей, были задержаны 48 человек.