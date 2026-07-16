Глава Еврокомиссии в Киеве спустилась в бомбоубежище
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев была вынуждена спуститься в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги, сообщил Euractiv.
По данным издания, сирена прозвучала в тот момент, когда фон дер Ляйен проводила брифинг для журналистов в гостинице InterContinental. Вместе с сопровождавшими ее представителями прессы она спустилась в подвальное укрытие.
После отбоя тревоги мероприятие продолжилось.
15 июля фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве сообщила, что Еврокомиссия подписала соглашение с Украиной, чтобы производить беспилотники для ВСУ на территории европейских государств. Она также объявила, что Киеву выделили 1 млрд евро на дроны из европейского кредита.