Глава Еврокомиссии в Киеве спустилась в бомбоубежище

15 июля фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве сообщила, что Еврокомиссия подписала соглашение с Украиной, чтобы производить беспилотники для ВСУ на территории европейских государств. Она также объявила, что Киеву выделили 1 млрд евро на дроны из европейского кредита.