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Глава Еврокомиссии в Киеве спустилась в бомбоубежище

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев была вынуждена спуститься в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги, сообщил Euractiv.

По данным издания, сирена прозвучала в тот момент, когда фон дер Ляйен проводила брифинг для журналистов в гостинице InterContinental. Вместе с сопровождавшими ее представителями прессы она спустилась в подвальное укрытие.

После отбоя тревоги мероприятие продолжилось.

15 июля фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве сообщила, что Еврокомиссия подписала соглашение с Украиной, чтобы производить беспилотники для ВСУ на территории европейских государств. Она также объявила, что Киеву выделили 1 млрд евро на дроны из европейского кредита.

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