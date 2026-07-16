Захарова посоветовала фон дер Ляйен «больше не таскаться в Киев»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен больше не приезжать в Киев после того, как во время визита на Украину ей пришлось спускаться в бомбоубежище.
«Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились, и нечего туда больше таскаться», – заявила дипломат (цитата по «Комсомольской правде»).
16 июля Euroactiv сообщил, что фон дер Ляйен во время визита в Киев была вынуждена спуститься в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги. По данным издания, сирена прозвучала в тот момент, когда глава ЕК проводила брифинг для журналистов в гостинице InterContinental. Вместе с сопровождавшими ее представителями прессы она спустилась в подвальное укрытие. После отбоя тревоги мероприятие продолжилось.
Фон дер Ляйен приезжала на Украину 11 раз. В последний раз, 15 июля, фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве сообщила, что Еврокомиссия подписала соглашение с Украиной, чтобы производить беспилотники для ВСУ на территории европейских государств. Она также объявила, что Киеву выделили 1 млрд евро на дроны из европейского кредита.
Десятый визит политика проходил ранее в том же году – 24 февраля. Тогда она заверила руководство Украины в долгосрочной финансовой и военно-политической поддержке со стороны Европейского союза. Она также провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же период Еврокомиссия форсировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций.