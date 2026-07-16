Захарова посоветовала фон дер Ляйен «больше не таскаться в Киев»

16 июля Euroactiv сообщил, что фон дер Ляйен во время визита в Киев была вынуждена спуститься в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги. По данным издания, сирена прозвучала в тот момент, когда глава ЕК проводила брифинг для журналистов в гостинице InterContinental. Вместе с сопровождавшими ее представителями прессы она спустилась в подвальное укрытие. После отбоя тревоги мероприятие продолжилось.