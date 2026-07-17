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Кремль ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

Расследования показали непричастность России, подчеркнул Песков
Ведомости

Москва исходит из того, что в США были проведены расследования, и по их результатам Россия никоим образом не оказывала влияние на американские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о якобы возможности влияния России на «американскую избирательную инфраструктуру».

«И это были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратура, и так далее, и тому подобное. Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Трамп «ссылается на некую обезличенную, бездоказательную информацию по линии спецслужб США». Песков добавил, что Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает на зеркальное отношение.

МИД Китая отверг обвинения Трампа во вмешательстве Пекина в выборы в США

Политика / Международные новости

Ранее Трамп в своем телеобращении назвал Россию в числе «противников США», которые якобы пытаются влиять на американские выборы. Сославшись на «одну из оценок», американский лидер сказал, что «противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру». 17 июня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы «чистым вымыслом и злонамеренной клеветой». По словам дипломата, заявления Вашингтона давно доказали свою беспочвенность, тогда как США сами регулярно вмешиваются в дела других стран.

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