Кремль ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

Ранее Трамп в своем телеобращении назвал Россию в числе «противников США», которые якобы пытаются влиять на американские выборы. Сославшись на «одну из оценок», американский лидер сказал, что «противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру». 17 июня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы «чистым вымыслом и злонамеренной клеветой». По словам дипломата, заявления Вашингтона давно доказали свою беспочвенность, тогда как США сами регулярно вмешиваются в дела других стран.