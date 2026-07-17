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Главная / Политика /

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Ведомости

Президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционное еженедельное мероприятие, тему президент обозначит сам», – пояснил представитель Кремля.

Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 10 июля. Тогда Путин обсудил угрозы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. В заседании приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель СФ Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов и директор ФСБ Александр Бортников.

1 июля на аналогичном совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области. До этого, 25 июня, президент провел с постоянными членами Совбеза совещание, посвященное вопросам внутренней безопасности и отношениям с соседними государствами.

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