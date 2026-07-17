Зеленский предложил Клименко стать секретарем СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский предложил министру внутренних дел республики Игорю Клименко должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ о назначении готовится, сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.
Зеленский назвал ключевым моментом максимально эффективную координацию между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны, а также ежедневный контроль за выполнением решений.
«Каждое решение СНБО Украины и ставки верховного главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки», – подчеркнул он.
16 июля депутат Верховной рады Украины Мария Мезенцева заявила, что парламент страны не станет проводить запланированное голосование по назначению Клименко министром обороны, так как он отказался от перехода на должность главы этого ведомства. 14 июля депутаты Рады отправили в отставку премьера Юлию Свириденко и правительство. «За» отставку проголосовали 258 парламентариев.