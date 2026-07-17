Зеленский предложил Клименко стать секретарем СНБО

16 июля депутат Верховной рады Украины Мария Мезенцева заявила, что парламент страны не станет проводить запланированное голосование по назначению Клименко министром обороны, так как он отказался от перехода на должность главы этого ведомства. 14 июля депутаты Рады отправили в отставку премьера Юлию Свириденко и правительство. «За» отставку проголосовали 258 парламентариев.