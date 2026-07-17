Президент Польши не подписал закон о легализации однополых союзов
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о «статусе ближайшего лица», который легализовал бы однополые союзы (ЛГБТ –
«Перейду теперь к законам, которые не получили моего согласия и для которых я должен прибегнуть к президентскому праву на вето. Их два. Закон о статусе ближайшего лица в союзе и договоре о взаимном проживании, а также закон, который содержит вводные положения», – сказал Навроцкий (цитата по ТАСС).
По словам Навроцкого, документ создает новый институт с правами, близкими к супружеским, под другим названием, без полного перечня обязанностей брака. По его словам, как гарант конституции он не может одобрить нормы, подрывающие особый статус брака как союза мужчины и женщины, закрепленный в статье 18 конституции Польши.
В июле 2021 г. Россия отказалась исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать однополые браки в стране. Тогда в Госдуме мотивировали свое решение 79-й статьей конституции, согласно которой решения международных судов, которые противоречат основному закону России, не имеют юридической силы и необязательны к исполнению.