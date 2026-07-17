Президент Польши не подписал закон о легализации однополых союзов

«Перейду теперь к законам, которые не получили моего согласия и для которых я должен прибегнуть к президентскому праву на вето. Их два. Закон о статусе ближайшего лица в союзе и договоре о взаимном проживании, а также закон, который содержит вводные положения», – сказал Навроцкий (цитата по ТАСС).