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Президент Польши не подписал закон о легализации однополых союзов

Ведомости

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о «статусе ближайшего лица», который легализовал бы однополые союзы (ЛГБТ – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в соцсети X.

«Перейду теперь к законам, которые не получили моего согласия и для которых я должен прибегнуть к президентскому праву на вето. Их два. Закон о статусе ближайшего лица в союзе и договоре о взаимном проживании, а также закон, который содержит вводные положения», – сказал Навроцкий (цитата по ТАСС).

По словам Навроцкого, документ создает новый институт с правами, близкими к супружеским, под другим названием, без полного перечня обязанностей брака. По его словам, как гарант конституции он не может одобрить нормы, подрывающие особый статус брака как союза мужчины и женщины, закрепленный в статье 18 конституции Польши.‍

В июле 2021 г. Россия отказалась исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать однополые браки в стране. Тогда в Госдуме мотивировали свое решение 79-й статьей конституции, согласно которой решения международных судов, которые противоречат основному закону России, не имеют юридической силы и необязательны к исполнению.

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