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Совет Госдумы отказался от исполнения требования ЕСПЧ признать однополые браки

Ведомости

Совет Государственной думы принял заявление, согласно которому Россия отказывается исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать однополые браки в стране, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. Все члены Совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам ценностей. Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — сообщил он.

В заявлении Совета Госдумы сказано, что депутаты категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела России и навязывания «ценностей», которые «чужды» населению страны. Кроме того, требование ЕСПЧ противоречит Конституции, историческим традициям и культуре государства, следует из документа.

Свое решение в Госдуме мотивировали 79-й статьей Конституции. Оттуда следует, что решения международных судов, которые противоречат основному закону России, не имеют юридической силы и необязательны к исполнению, пояснил Володин.

13 июля ЕСПЧ рассмотрел заявления трех однополых пар из России. Сославшись на 8-ю статью Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной и семейной жизни, суд заявил, что страна обязана избрать наиболее подходящую форму регистрации подобных отношений. ЕСПЧ указал на необходимость создания необходимой правовой основы для признания и защиты таких пар, однако заявил, что это не обязательно должно быть в форме брака.

3 июля прошлого года президент России Владимир Путин по итогам общероссийского голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию. 4 июля они вступили в силу. В соответствии с изменениями браком в России признается союз мужчины и женщины. Еще до одобрения поправок глава государства заявил, что, пока он находится на своем посту, в стране не будет «родителя № 1 и родителя № 2».

Ранее по теме: ЕСПЧ обязал Россию создать правовую основу для защиты однополых отношений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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