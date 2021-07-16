Совет Госдумы отказался от исполнения требования ЕСПЧ признать однополые браки
Совет Государственной думы принял заявление, согласно которому Россия отказывается исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать однополые браки в стране, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. Все члены Совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам ценностей. Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — сообщил он.
В заявлении Совета Госдумы сказано, что депутаты категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела России и навязывания «ценностей», которые «чужды» населению страны. Кроме того, требование ЕСПЧ противоречит Конституции, историческим традициям и культуре государства, следует из документа.
Свое решение в Госдуме мотивировали 79-й статьей Конституции. Оттуда следует, что решения международных судов, которые противоречат основному закону России, не имеют юридической силы и необязательны к исполнению, пояснил Володин.
13 июля ЕСПЧ рассмотрел заявления трех однополых пар из России. Сославшись на 8-ю статью Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной и семейной жизни, суд заявил, что страна обязана избрать наиболее подходящую форму регистрации подобных отношений. ЕСПЧ указал на необходимость создания необходимой правовой основы для признания и защиты таких пар, однако заявил, что это не обязательно должно быть в форме брака.
3 июля прошлого года президент России Владимир Путин по итогам общероссийского голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию. 4 июля они вступили в силу. В соответствии с изменениями браком в России признается союз мужчины и женщины. Еще до одобрения поправок глава государства заявил, что, пока он находится на своем посту, в стране не будет «родителя № 1 и родителя № 2».