Ректором Российско‑таджикского университета назначили Алексея Золотухина

Ректором Российско‑таджикского университета назначили Алексея ЗолотухинаПрежний руководитель не был согласован с Россией
Ректором Российско‑таджикского (Славянского) университета в Душанбе стал Алексей Золотухин, объявили в Минобрнауки РФ.
Постановление о его назначении подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, его кандидатура согласована с российской стороной.
Золотухин является профессором и доктором юридических наук. Выступил автором более 100 научных работ, трех монографий и двух учебников. В частности, под его редакцией издана первая в Таджикистане книга «Экологическое право Таджикистана».
Российско-таджикский университет – межгосударственное образовательное учреждение, создано РФ и Таджикистаном в 1996 г. В феврале 2026 г. «Независимая газета» писала, что в РТСУ начались масштабные кадровые перестановки в преподавательском и административном составе после назначения ректором Илхомуддина Раджабали. Он был назначен без согласования с РФ, из-за чего Москва приостановила финансирование вуза.
В мае посол РФ в республике Семен Григорьев выразил уверенность, что ситуация вокруг РТСУ будет разрешена.