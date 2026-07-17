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Ректором Российско‑таджикского университета назначили Алексея Золотухина

Прежний руководитель не был согласован с Россией
Ведомости

Ректором Российско‑таджикского (Славянского) университета в Душанбе стал Алексей Золотухин, объявили в Минобрнауки РФ.

Постановление о его назначении подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, его кандидатура согласована с российской стороной.

Золотухин является профессором и доктором юридических наук. Выступил автором более 100 научных работ, трех монографий и двух учебников. В частности, под его редакцией издана первая в Таджикистане книга «Экологическое право Таджикистана».

Российско-таджикский университет – межгосударственное образовательное учреждение, создано РФ и Таджикистаном в 1996 г. В феврале 2026 г. «Независимая газета» писала, что в РТСУ начались масштабные кадровые перестановки в преподавательском и административном составе после назначения ректором Илхомуддина Раджабали. Он был назначен без согласования с РФ, из-за чего Москва приостановила финансирование вуза.

В мае посол РФ в республике Семен Григорьев выразил уверенность, что ситуация вокруг РТСУ будет разрешена.

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