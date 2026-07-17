Ректором Российско‑таджикского университета назначили Алексея Золотухина

Российско-таджикский университет – межгосударственное образовательное учреждение, создано РФ и Таджикистаном в 1996 г. В феврале 2026 г. «Независимая газета» писала, что в РТСУ начались масштабные кадровые перестановки в преподавательском и административном составе после назначения ректором Илхомуддина Раджабали. Он был назначен без согласования с РФ, из-за чего Москва приостановила финансирование вуза.