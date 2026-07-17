СМИ: Европа давит на Грецию, требуя передать Украине ракеты для Patriot

18 мая у западного побережья Греции рыбаки обнаружили украинский морской беспилотник типа Mamai, предназначенный для камикадзе-миссий. После инцидента Афины потребовали от Киева убрать все морские дроны от греческих берегов. Власти Греции опасаются, что морские дроны могут по ошибке атаковать гражданские суда или танкеры, что приведет к экологической катастрофе в Средиземном море.