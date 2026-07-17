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СМИ: Европа давит на Грецию, требуя передать Украине ракеты для Patriot

Ведомости

Греция сталкивается с давлением со стороны партнеров по НАТО и Евросоюзу, которые призывают Афины передать Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщило издание eKathimerini со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Киев запросил у Греции до 200 ракет PAC-2, находящихся на вооружении греческих батарей Patriot. Украинская сторона считает, что часть этих боеприпасов после примерно 23 лет эксплуатации может приближаться к завершению срока службы.

Ранее обсуждалась возможность передачи Украине некоторых из шести греческих комплексов Patriot, однако договоренности достичь не удалось. Сейчас запрос Киева касается именно запасов ракет, а не поставки целых систем.

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Передача возможна только в том случае, если боеприпасы будут признаны пригодными к использованию, но не необходимыми для собственных оборонных нужд Греции. Одним из рассматриваемых вариантов является продажа ракет Норвегии с последующей передачей их Украине.

При этом Афины пока не дали сигналов о готовности поддержать такую инициативу. Греческие власти указывают, что страна уже вносит вклад в безопасность союзников, в частности размещая батарею Patriot в Саудовской Аравии для защиты объектов нефтепереработки.

Кроме того, Греция ранее передавала Украине ракеты Sea Sparrow и Crotale после того, как эти системы приблизились к завершению срока эксплуатации в греческих вооруженных силах.

18 мая у западного побережья Греции рыбаки обнаружили украинский морской беспилотник типа Mamai, предназначенный для камикадзе-миссий. После инцидента Афины потребовали от Киева убрать все морские дроны от греческих берегов. Власти Греции опасаются, что морские дроны могут по ошибке атаковать гражданские суда или танкеры, что приведет к экологической катастрофе в Средиземном море.

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