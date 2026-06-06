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Украина извинилась перед Грецией за инцидент с морским дроном

Ведомости

Украинская сторона принесла извинения Греции в связи с инцидентом с морским дроном, обнаруженным у греческого острова Лефкас в Ионическом море, сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

Тихий подчеркнул, что произошедшее стало результатом обстоятельств, вызванных продолжающимся конфликтом на Украине. При этом он выразил благодарность Греции и греческому народу за неизменную поддержку и заявила, что высоко ценит дружественные отношения между двумя странами.

Украина подтвердила приверженность нормам международного права и принципам безопасности гражданского судоходства, а также заинтересованность в предотвращении подобных инцидентов в будущем. Киев подтвердил намерение вместе с Афинами углублять дружественный диалог во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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Политика / Международные новости

18 мая у западного побережья Греции рыбаки обнаружили украинский морской беспилотник типа Mamai, предназначенный для камикадзе-миссий. После инцидента Афины потребовали от Киева убрать все морские дроны от греческих берегов. Власти Греции опасаются, что морские дроны могут по ошибке атаковать гражданские суда или танкеры, что приведет к экологической катастрофе в Средиземном море.

Пресс-секретарь греческого МИДа Лана Зохиу сообщила 3 июня, что Греция направила Украине официальный дипломатический протест после инцидента с беспилотником.

Руководство НАТО фактически выступило на стороне Украины в споре с Грецией, которая выразила обеспокоенность из-за украинских безэкипажных катеров в Средиземном море. 

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