Украина извинилась перед Грецией за инцидент с морским дроном
Украинская сторона принесла извинения Греции в связи с инцидентом с морским дроном, обнаруженным у греческого острова Лефкас в Ионическом море, сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.
Тихий подчеркнул, что произошедшее стало результатом обстоятельств, вызванных продолжающимся конфликтом на Украине. При этом он выразил благодарность Греции и греческому народу за неизменную поддержку и заявила, что высоко ценит дружественные отношения между двумя странами.
Украина подтвердила приверженность нормам международного права и принципам безопасности гражданского судоходства, а также заинтересованность в предотвращении подобных инцидентов в будущем. Киев подтвердил намерение вместе с Афинами углублять дружественный диалог во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
18 мая у западного побережья Греции рыбаки обнаружили украинский морской беспилотник типа Mamai, предназначенный для камикадзе-миссий. После инцидента Афины потребовали от Киева убрать все морские дроны от греческих берегов. Власти Греции опасаются, что морские дроны могут по ошибке атаковать гражданские суда или танкеры, что приведет к экологической катастрофе в Средиземном море.
Пресс-секретарь греческого МИДа Лана Зохиу сообщила 3 июня, что Греция направила Украине официальный дипломатический протест после инцидента с беспилотником.
Руководство НАТО фактически выступило на стороне Украины в споре с Грецией, которая выразила обеспокоенность из-за украинских безэкипажных катеров в Средиземном море.