Греция направила протест Украине из-за морского дрона со взрывчаткой

По ее словам, протест был передан украинской стороне как в устной, так и в письменной форме. В документе отмечается, что обнаруженный в греческих территориальных водах морской дрон представлял серьезную угрозу для судоходства, мог привести к человеческим жертвам и нанести значительный экологический ущерб.