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Греция направила протест Украине из-за морского дрона со взрывчаткой

Ведомости

Греция направила Украине официальный дипломатический протест после обнаружения в своих территориальных водах украинского морского беспилотника со взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-секретарь греческого МИДа Лана Зохиу.

По ее словам, протест был передан украинской стороне как в устной, так и в письменной форме. В документе отмечается, что обнаруженный в греческих территориальных водах морской дрон представлял серьезную угрозу для судоходства, мог привести к человеческим жертвам и нанести значительный экологический ущерб.

«Перенос военных действий в Средиземное море на большом удалении от реального фронта войны может создать опасность для нашей национальной безопасности, а также нанести тяжелый удар по экономике страны», – заявила Зохиу (цитата по агентству AMNA).

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Политика / Международные новости

Она подчеркнула, что право Украины на самооборону не может служить оправданием подобных действий. По словам представителя МИД, Афины призвали Киев не распространять военные операции на акваторию Средиземного моря и воздержаться от подобных действий в будущем.

18 мая газета Kathimerini сообщала, что рыбаки обнаружили у западного побережья Греции украинский морской беспилотник типа Mamai, предназначенный для ударных операций. Аппарат был поднят из воды и доставлен на военно-морскую базу недалеко от Афин для изучения.

По данным издания, предварительный доклад генштаба Греции был передан премьер-министру Кириакосу Мицотакису. В документе утверждалось, что найденный беспилотник мог быть частью масштабной операции, спланированной Киевом против российских судов.

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