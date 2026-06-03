Греция направила протест Украине из-за морского дрона со взрывчаткой
Греция направила Украине официальный дипломатический протест после обнаружения в своих территориальных водах украинского морского беспилотника со взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-секретарь греческого МИДа Лана Зохиу.
По ее словам, протест был передан украинской стороне как в устной, так и в письменной форме. В документе отмечается, что обнаруженный в греческих территориальных водах морской дрон представлял серьезную угрозу для судоходства, мог привести к человеческим жертвам и нанести значительный экологический ущерб.
«Перенос военных действий в Средиземное море на большом удалении от реального фронта войны может создать опасность для нашей национальной безопасности, а также нанести тяжелый удар по экономике страны», – заявила Зохиу (цитата по агентству AMNA).
Она подчеркнула, что право Украины на самооборону не может служить оправданием подобных действий. По словам представителя МИД, Афины призвали Киев не распространять военные операции на акваторию Средиземного моря и воздержаться от подобных действий в будущем.
18 мая газета Kathimerini сообщала, что рыбаки обнаружили у западного побережья Греции украинский морской беспилотник типа Mamai, предназначенный для ударных операций. Аппарат был поднят из воды и доставлен на военно-морскую базу недалеко от Афин для изучения.
По данным издания, предварительный доклад генштаба Греции был передан премьер-министру Кириакосу Мицотакису. В документе утверждалось, что найденный беспилотник мог быть частью масштабной операции, спланированной Киевом против российских судов.