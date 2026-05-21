Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,447-0,12%LIFE2,805+0,72%MGTS1 440-8,28%IMOEX2 666,14+0,98%RTSI1 186,45+1,21%RGBI119,3+0,11%RGBITR783,13+0,14%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

НАТО поддержало Киев в споре с Грецией из-за морских дронов

Ведомости

Руководство НАТО фактически выступило на стороне Украины в споре с Грецией, которая выразила обеспокоенность из-за украинских безэкипажных катеров в Средиземном море. Об этом сообщило греческое издание Tovima.

На полях конференции альянса в Брюсселе, посвященной анализу военного опыта конфликта на Украине, глава военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне поддержал применение Киевом морских дронов против российских судов.

«Асимметричная война – вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной – характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам», – заявил адмирал.

Он также добавил, что на их месте он бы попытался использовать все доступные средства. При этом вопрос о соответствии подобных действий международному праву Драгоне предложил адресовать политическому руководству западных стран.

В Афинах считают, что использование украинских БЭК создает риски для гражданского судоходства в Средиземном море. Однако руководство Евросоюза публично не стало комментировать эту ситуацию.

Инцидент обсуждался в кулуарах встречи представителей НАТО, где рассматривались современные военно-технические решения, применяемые в ходе конфликта на Украине.

18 мая издание Kathimerini сообщило, что Афины потребовали от Киева убрать все морские дроны от греческих берегов после инцидента у острова Лефкас. По данным газеты, у западного побережья Греции рыбаки обнаружили украинский морской беспилотник типа Mamai, предназначенный для камикадзе-миссий. Аппарат был поднят и отправлен на военно-морскую базу недалеко от Афин для изучения.

11 мая The Guardian сообщала, что власти Греции начали расследование после обнаружения в территориальных водах страны безэкипажного катера со взрывчаткой. Предположительно, это морской дрон украинского происхождения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь