НАТО поддержало Киев в споре с Грецией из-за морских дронов

18 мая издание Kathimerini сообщило, что Афины потребовали от Киева убрать все морские дроны от греческих берегов после инцидента у острова Лефкас. По данным газеты, у западного побережья Греции рыбаки обнаружили украинский морской беспилотник типа Mamai, предназначенный для камикадзе-миссий. Аппарат был поднят и отправлен на военно-морскую базу недалеко от Афин для изучения.