НАТО поддержало Киев в споре с Грецией из-за морских дронов
Руководство НАТО фактически выступило на стороне Украины в споре с Грецией, которая выразила обеспокоенность из-за украинских безэкипажных катеров в Средиземном море. Об этом сообщило греческое издание Tovima.
На полях конференции альянса в Брюсселе, посвященной анализу военного опыта конфликта на Украине, глава военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне поддержал применение Киевом морских дронов против российских судов.
«Асимметричная война – вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной – характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам», – заявил адмирал.
Он также добавил, что на их месте он бы попытался использовать все доступные средства. При этом вопрос о соответствии подобных действий международному праву Драгоне предложил адресовать политическому руководству западных стран.
В Афинах считают, что использование украинских БЭК создает риски для гражданского судоходства в Средиземном море. Однако руководство Евросоюза публично не стало комментировать эту ситуацию.
Инцидент обсуждался в кулуарах встречи представителей НАТО, где рассматривались современные военно-технические решения, применяемые в ходе конфликта на Украине.
18 мая издание Kathimerini сообщило, что Афины потребовали от Киева убрать все морские дроны от греческих берегов после инцидента у острова Лефкас. По данным газеты, у западного побережья Греции рыбаки обнаружили украинский морской беспилотник типа Mamai, предназначенный для камикадзе-миссий. Аппарат был поднят и отправлен на военно-морскую базу недалеко от Афин для изучения.
11 мая The Guardian сообщала, что власти Греции начали расследование после обнаружения в территориальных водах страны безэкипажного катера со взрывчаткой. Предположительно, это морской дрон украинского происхождения.