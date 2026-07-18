Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 5000 человек
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 5069 человек, сообщил председатель национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.
Согласно правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, еще 17 907 жителей лишились жилья. Полностью разрушены 190 зданий, 856 объектов получили серьезные повреждения.
В ходе поисково-спасательных операций удалось спасти 6462 человека. Медицинская помощь была оказана 36 951 пострадавшему.
Власти также сообщили, что помощь получили 128 324 семьи. Более 21 000 человек были размещены в 107 временных лагерях, пострадавшим передали 10 063 т продовольствия.
Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5.
7 июля уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о запуске программы «Венесуэла возрождается», предусматривающей восстановление жилья и инфраструктуры, пострадавших от землетрясения. По ее словам, инициатива направлена как на ликвидацию последствий стихийного бедствия, так и на долгосрочное восстановление страны.