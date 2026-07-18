Собянин сообщил о 370 БПЛА, летевших на Московский регион
С 20:30 в стороны Московского региона летело более 370 украинских дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», – написал он.
В Подмосковье наиболее серьезные последствия атак в Богородском городском округе, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Из-за падения дрона загорелась территория нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, МЧС и оперативные службы. Эвакуированы медперсонал и женщины из расположенного рядом роддома, а также жители многоквартирного дома.
По сообщению властей, пострадали 26 человек – двое в Ногинске. «Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии», – написал Воробьев.
Всего в ликвидации последствий задействованы 40 подмосковных бригад скорой и 12 – центра медицины катастроф.