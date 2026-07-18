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Собянин сообщил о 370 БПЛА, летевших на Московский регион

Ведомости

С 20:30 в стороны Московского региона летело более 370 украинских дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», – написал он.

В Подмосковье наиболее серьезные последствия атак в Богородском городском округе, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Из-за падения дрона загорелась территория  нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, МЧС и оперативные службы. Эвакуированы медперсонал и женщины из расположенного рядом роддома, а также жители многоквартирного дома.

По сообщению властей, пострадали 26 человек – двое в Ногинске. «Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии», – написал Воробьев.

Всего в ликвидации последствий задействованы 40 подмосковных бригад скорой и 12 – центра медицины катастроф.

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