Собянин сообщил о 370 БПЛА, летевших на Московский регион

В Подмосковье наиболее серьезные последствия атак в Богородском городском округе, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Из-за падения дрона загорелась территория нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, МЧС и оперативные службы. Эвакуированы медперсонал и женщины из расположенного рядом роддома, а также жители многоквартирного дома.