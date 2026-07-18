Премьер Венгрии предложил снизить избирательный возраст до 16 лет

«Я рад, что участие в политике и общественной жизни снова стало "модным" и привлекательным и что молодежь наконец почувствовала: она тоже может влиять на решение общих для нас вопросов. Со своей стороны, я бы поддержал снижение избирательного возраста до 16 лет в рамках конституционного процесса», – написал он.