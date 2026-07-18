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Премьер Венгрии предложил снизить избирательный возраст до 16 лет

Ведомости

В новой конституции Венгрии, которую разработают в течение года, могут закрепить возрастной ценз на выборах на уровне 16 лет. Об этом сообщил в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) премьер-министр страны Петер Мадьяр.

«Я рад, что участие в политике и общественной жизни снова стало "модным" и привлекательным и что молодежь наконец почувствовала: она тоже может влиять на решение общих для нас вопросов. Со своей стороны, я бы поддержал снижение избирательного возраста до 16 лет в рамках конституционного процесса», – написал он.

Мадьяр также выразил уверенность, что большая часть молодых людей в возрасте до 18 лет хорошо подготовлены к тому, чтобы участвовать в принятии коллективных решений.

1 июня Bloomberg писал, что Мадьяр намерен внести изменения в конституцию страны для отстранения от должности президента Тамаша Шуйока. Как отмечало агентство, партия «Тиса» располагает конституционным большинством в парламенте, что позволяет ей самостоятельно вносить поправки в основной закон страны. Премьер говорил, что в ближайшее время представит депутатам своей партии план дальнейших действий по процедуре отстранения президента.

5 июля Шуйок заявил, что не намерен покидать пост по требованию Мадьяра, и назвал правительственную поправку к конституции, предусматривающую его отстранение, не соответствующей принципу верховенства права. По его словам, в проекте 17-й поправки к Основному закону Венгрии, внесенном правительством в парламент, отстранению от должности главы государства посвящено всего одно предложение, при этом речь в документе идет о «действующем президенте республики», а не о президентской должности как таковой.

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