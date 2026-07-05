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Главная / Политика /

Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьера

Ведомости

Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что не намерен покидать пост по требованию премьер-министра Петера Мадьяра, и назвал правительственную поправку к конституции, предусматривающую его отстранение, не соответствующей принципу верховенства права.

«У меня нет причин уходить в отставку, и премьер-министр пока не представил никаких правовых оснований для того, чтобы сместить меня с моего поста», – приводит слова Шуйока ТАСС.

По словам президента, в проекте 17-й поправки к Основному закону Венгрии, внесенном правительством в парламент, отстранению от должности главы государства посвящено всего одно предложение, при этом речь в документе идет о «действующем президенте республики», а не о президентской должности как таковой. «Это законодательство, подогнанное под конкретное лицо, что, безусловно, нельзя назвать решением, соответствующим принципам верховенства права», – подчеркнул Шуйок.

Мадьяр объявил о внесении конституционной поправки 4 июля. Президент обратился к Венецианской комиссии при Совете Европы с просьбой дать заключение по этому конфликту.

1 июня «Ведомости» сообщали, что Мадьяр намерен изменить конституцию Венгрии для отставки президента. 29 мая Шуйок уже отвечал отказом на требование Мадьяра уйти в отставку. 18 мая президент также заявлял, что у нового главы правительства нет юридических оснований для его увольнения.

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