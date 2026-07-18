Trump Media запросила $100 000 в месяц за быстрый доступ к постам Трампа

Посты Трампа регулярно обрушивают или поднимают рынки – недавно его заявление о переговорах с Ираном обвалило котировки нефти, а сообщение о паузе в тарифах спровоцировало рекордный рост S&P 500 на 9,5%. Он также рекламировал отдельные акции, хваля такие компании, как Nvidia и Apple, что способствовало росту стоимости их ценных бумаг.