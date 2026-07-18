Лавров обсудил ситуацию в Персидском заливе с главой МИД ОАЭ

В мае президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ. В апреле «Ведомости» сообщали, что проект соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ предполагает льготные условия торговли между странами союза и Абу-Даби для более чем 85% товарных позиций. Документ затрагивает таможенное сотрудничество, электронную коммерцию, снятие технических барьеров, совместные санитарные и фитосанитарные меры, защиту интеллектуальной собственности и сферу госзакупок.