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Главная / Политика /

Лавров обсудил ситуацию в Персидском заливе с главой МИД ОАЭ

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла Бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, чтобы «сверить часы» по ситуации в зоне Персидского залива. Об этом сообщает МИД России.

Стороны заявили о необходимости как можно скорее прекратить военные действия на Ближнем Востоке и вернуться за стол переговоров. Также была отмечена важность сохранения стабильного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, который играет критическую роль для мировой экономики.

Обсуждались перспективы развития российско-эмиратского стратегического партнерства, в том числе расширение сотрудничества в торговле, образовании и спорте. Стороны подтвердили готовность продолжать тесную внешнеполитическую координацию как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, рассказали в МИДе.

18 июля Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что ВМС Ирана сохраняют полный контроль над Ормузским проливом.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ. В апреле «Ведомости» сообщали, что проект соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ предполагает льготные условия торговли между странами союза и Абу-Даби для более чем 85% товарных позиций. Документ затрагивает таможенное сотрудничество, электронную коммерцию, снятие технических барьеров, совместные санитарные и фитосанитарные меры, защиту интеллектуальной собственности и сферу госзакупок.

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