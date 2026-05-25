Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,607+0,73%KAZT390,8-0,15%BRZL1 474-0,54%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI118,99-0,28%RGBITR782,08-0,19%
Главная / Политика /

Путин ратифицировал соглашение о партнерстве ЕАЭС и ОАЭ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Аналогичное соглашение между ЕАЭС и Индонезией также было ратифицировано.

Как писали «Ведомости» в апреле, проект соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ предусматривает льготные условия торговли между государствами – участниками экономического союза и Абу-Даби более чем на 85% товарной номенклатуры. Документ охватывает таможенное сотрудничество, электронную торговлю, устранение технических барьеров в торговле, совместные санитарные и фитосанитарные меры, охрану прав на интеллектуальную собственность, а также госзакупки.

В декабре 2025 г. ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о зоне свободной торговли на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Соглашение позволит обнулить пошлины на 94% товарного экспорта государств ЕАЭС в страну.

Читайте также:Россия и ЕАЭС либерализуют торговлю с ОАЭ
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь