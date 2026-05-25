Путин ратифицировал соглашение о партнерстве ЕАЭС и ОАЭ

Как писали «Ведомости» в апреле, проект соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ предусматривает льготные условия торговли между государствами – участниками экономического союза и Абу-Даби более чем на 85% товарной номенклатуры. Документ охватывает таможенное сотрудничество, электронную торговлю, устранение технических барьеров в торговле, совместные санитарные и фитосанитарные меры, охрану прав на интеллектуальную собственность, а также госзакупки.