Путин ратифицировал соглашение о партнерстве ЕАЭС и ОАЭ
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Аналогичное соглашение между ЕАЭС и Индонезией также было ратифицировано.
Как писали «Ведомости» в апреле, проект соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ предусматривает льготные условия торговли между государствами – участниками экономического союза и Абу-Даби более чем на 85% товарной номенклатуры. Документ охватывает таможенное сотрудничество, электронную торговлю, устранение технических барьеров в торговле, совместные санитарные и фитосанитарные меры, охрану прав на интеллектуальную собственность, а также госзакупки.
В декабре 2025 г. ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о зоне свободной торговли на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Соглашение позволит обнулить пошлины на 94% товарного экспорта государств ЕАЭС в страну.