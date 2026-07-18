CNBC: администрация США будет регулировать доступ компаний к новым ИИ-моделям

В мае The Guardian писала, что ряд ведущих американских разработчиков ИИ заключили соглашения с Пентагоном для участия в военных технологических проектах. Ведомство тогда подчеркнуло, что сделки направлены на ускорение перехода к модели «армии, ориентированной на ИИ». Газета отмечала, что помимо SpaceX договоренности были достигнуты с компаниями OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services.