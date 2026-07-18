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CNBC: администрация США будет регулировать доступ компаний к новым ИИ-моделям

Ведомости

Белый дом намерен усилить регулирование доступа американских компаний к использованию новейших ИИ-моделей, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Авторы материала отметили, что власти США на этой неделе запустили программу Gold Eagle, целью которой стало улучшение сотрудничества с частным сектором в сфере выявления киберуязвимостей. Источник телеканала подчеркнул, что этот шаг фактически дает Белому дому право осуществлять выбор компаний, которые будут иметь доступ к передовым ИИ-моделям.

В публикации также напомнили, что сейчас в США решение о предоставлении такого доступа принимается компаниями-разработчиками.

18 июля The Wall Street Journal сообщила, что компания Илона Маска SpaceX ведет переговоры с министерством обороны США о предоставлении центров обработки данных для ИИ. По данным издания, потенциальная сумма сделки может составить несколько миллиардов долларов. Переговоры проходят в рамках планов американских военных по созданию центров обработки данных на своих объектах.

В мае The Guardian писала, что ряд ведущих американских разработчиков ИИ заключили соглашения с Пентагоном для участия в военных технологических проектах. Ведомство тогда подчеркнуло, что сделки направлены на ускорение перехода к модели «армии, ориентированной на ИИ». Газета отмечала, что помимо SpaceX договоренности были достигнуты с компаниями OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services.

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