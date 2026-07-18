Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO124,3+0,89%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,57-0,29%RGBITR741,09-0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Венгрии подписал поправку к конституции о собственном отстранении

Ведомости

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции страны, которая предусматривает его отстранение от должности, сообщил он в видеообращении, которое транслировалось в эфире телеканалов страны.

«17-я поправка является нарушением действующего Основного закона. Однако, прислушавшись к голосу совести, я ее подписал. Моя подпись служит окончательным свидетельством моего полного и непоколебимого уважения к институту президентства и моей приверженности неукоснительному соблюдению Основного закона Венгрии», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам президента, поправка к документу – это доказательство того, что фундаментальные ценности свободного общества были нарушены ради политической власти. Такими ценностями были верховенство права, демократия и принцип разделения властей, уточнил он.

5 июля Шуйок говорил, что не планирует покидать должность по требованию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Тогда он назвал правительственную поправку к конституции не соответствующей принципу верховенства права. Шуйок напомнил, что в проекте документа, который был внесен в парламент, отстранению от должности главы государства посвящено всего одно предложение. Он подчеркнул, что в тексте поправки речь идет о «действующем президенте республики», а не о президентской должности как таковой.

1 июня агентство Bloomberg писало, что Мадьяр хочет изменить конституцию Венгрии, чтобы добиться отстранения Шуйока. Издание подчеркивало, что правящая партия «Тиса» располагает конституционным большинством в парламенте, что позволяет ей самостоятельно вносить поправки в основной закон страны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте