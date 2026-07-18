Президент Венгрии подписал поправку к конституции о собственном отстранении

5 июля Шуйок говорил, что не планирует покидать должность по требованию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Тогда он назвал правительственную поправку к конституции не соответствующей принципу верховенства права. Шуйок напомнил, что в проекте документа, который был внесен в парламент, отстранению от должности главы государства посвящено всего одно предложение. Он подчеркнул, что в тексте поправки речь идет о «действующем президенте республики», а не о президентской должности как таковой.