Президент Венгрии подписал поправку к конституции о собственном отстранении
Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции страны, которая предусматривает его отстранение от должности, сообщил он в видеообращении, которое транслировалось в эфире телеканалов страны.
«17-я поправка является нарушением действующего Основного закона. Однако, прислушавшись к голосу совести, я ее подписал. Моя подпись служит окончательным свидетельством моего полного и непоколебимого уважения к институту президентства и моей приверженности неукоснительному соблюдению Основного закона Венгрии», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам президента, поправка к документу – это доказательство того, что фундаментальные ценности свободного общества были нарушены ради политической власти. Такими ценностями были верховенство права, демократия и принцип разделения властей, уточнил он.
5 июля Шуйок говорил, что не планирует покидать должность по требованию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Тогда он назвал правительственную поправку к конституции не соответствующей принципу верховенства права. Шуйок напомнил, что в проекте документа, который был внесен в парламент, отстранению от должности главы государства посвящено всего одно предложение. Он подчеркнул, что в тексте поправки речь идет о «действующем президенте республики», а не о президентской должности как таковой.
1 июня агентство Bloomberg писало, что Мадьяр хочет изменить конституцию Венгрии, чтобы добиться отстранения Шуйока. Издание подчеркивало, что правящая партия «Тиса» располагает конституционным большинством в парламенте, что позволяет ей самостоятельно вносить поправки в основной закон страны.