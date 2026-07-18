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Десять пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр эвакуируют в Москву

Ведомости

Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы в федеральные медицинские центры и больницы Москвы. Об этом сообщил «РИА Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Эвакуацию пациентов проведут специалисты службы медицины катастроф, задействуя санитарную авиацию и специализированный автотранспорт.

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Тамбовскую область прибыли бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) и Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф (ЦЭМП). «Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами», – уточнил помощник главы ведомства.

В ночь на 18 июля украинские БПЛА поразили логистический центр Wildberries в Котовске. Дроны атаковали выходы из здания, поэтому какое-то время сотрудники не могли выйти из здания.

В результате атаки погибли семь человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 22 были госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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