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Число пострадавших при атаке на Котовск выросло до 25 человек

Ведомости

По уточненным данным, из-за удара украинских дронов по складу Wildberries в Котовске пострадали 25 человек. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Он подчеркнул, что беспилотники были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв и назвал удар терактом.

«Cистема ПВО сработала, на подлете было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше», – написал глава региона.

23 пострадавших с осколочными ранениями находятся в медучреждениях Котовска, Тамбова и в облбольнице. Один их них – в очень тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом, 16 – средней тяжести. 

Жертвами удара стали семь сотрудников склада Wildberries, первоначально сообщалось о 24 раненых. В подмосковной Электростали из-за ночного удара ВСУ пострадали 24 человека. 

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