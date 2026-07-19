Минобороны: ВС РФ ударили «Геранями» по объектам ВСУ
Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическому центру в Днепропетровске и железнодорожному локомотиву в Запорожской области, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало кадры поражения целей.
По данным военного ведомства, локомотив использовался ВСУ для перевозки техники и материальных средств. Удары наносились в рамках систематической работы по поражению военной инфраструктуры противника.
2 июля ВС РФ наносили удары «Геранями» по логистическим центрам ВСУ в Николаевской области, которые использовались для доставки и хранения беспилотников и комплектующих к ним.
В июне российские военные уничтожили «Геранями» патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря.
В середине февраля Минобороны сообщало о поражении хранилища горюче-смазочных материалов в Полтавской области с помощью БПЛА «Герань».