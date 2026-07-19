Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,57-0,13%BISVP8,5+1,07%NKNC38,9+1,3%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,66-0,21%RGBITR741,67-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны: ВС РФ ударили «Геранями» по объектам ВСУ

Ведомости

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическому центру в Днепропетровске и железнодорожному локомотиву в Запорожской области, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало кадры поражения целей.

По данным военного ведомства, локомотив использовался ВСУ для перевозки техники и материальных средств. Удары наносились в рамках систематической работы по поражению военной инфраструктуры противника.

2 июля ВС РФ наносили удары «Геранями» по логистическим центрам ВСУ в Николаевской области, которые использовались для доставки и хранения беспилотников и комплектующих к ним.

В июне российские военные уничтожили «Геранями» патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря.

В середине февраля Минобороны сообщало о поражении хранилища горюче-смазочных материалов в Полтавской области с помощью БПЛА «Герань».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте