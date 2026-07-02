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Российские военные ударили «Геранями» по объектам ВСУ в Николаевской области

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удары БПЛА «Герань» по автозаправочной станции и логистическому центру в городе Снигиревка Николаевской области. Видеозапись ударов опубликовали в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, на опубликованных кадрах зафиксировано поражение логистического объекта, который применялся для доставки, хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Ведомство представило видеоматериалы, на которых, по его информации, запечатлены последствия применения беспилотников «Герань» по указанным целям.

В Минобороны также сообщили 2 июля, что ВС РФ с помощью беспилотников «Герань» поразили логистические центры ВСУ. Уничтоженные объекты использовались ВСУ для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих. Склады были расположены в районе населенного пункта Новая Одесса Николаевской области.

1 июля российская армия атаковала цех, где находится производство двигателей для крылатых ракет «Нептун». В этот же день ВС РФ установили контроль над селами Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской. Первый населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север», Копани – военнослужащими «Востока».

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