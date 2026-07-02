Российские военные ударили «Геранями» по объектам ВСУ в Николаевской области

1 июля российская армия атаковала цех, где находится производство двигателей для крылатых ракет «Нептун». В этот же день ВС РФ установили контроль над селами Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской. Первый населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север», Копани – военнослужащими «Востока».