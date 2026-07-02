ВС РФ поразили «Геранями» логистические центры ВСУ в Николаевской области
Российские военные с помощью беспилотников «Герань» поразили логистические центры ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, уничтоженные объекты использовались ВСУ для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих.
Склады были расположены в районе населенного пункта Новая Одесса Николаевской области.
1 июля российская армия атаковала цех, где находится производство двигателей для крылатых ракет «Нептун». В этот же день ВС РФ установили контроль над селами Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской. Первый населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Север», Копани – военнослужащими «Востока».