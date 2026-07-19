Три мирных жителя пострадали при атаке дронов в Белгородской области
Мирная жительница пострадала при атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль в селе Солохи Белгородского округа. Об этом сообщает региональный оперштаб. Женщина получила множественные осколочные ранения ног, ее отвезли в больницу. Автомобиль также получил повреждения.
В Белгородском округе в поселке Майский взорвался БПЛА, это произошло на территории коммерческого объекта. В результате мужчина получил осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица. Медики оценили его состояние как тяжелое.
В селе Беломестное при атаке дрона на объект коммерческого назначения пострадал мужчина – у него диагностирована акубаротравма. Пострадавшему оказали помощь на месте, он отказался от госпитализации. В зоне детонации произошло возгорание навеса, которое было потушено силами пожарных.
Российские силы ПВО за ночь сбили 140 украинских дронов самолетного типа. Атака была отражена с 20:00 мск 18 июля до 8:00 19 июля.