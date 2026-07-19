Три мирных жителя пострадали при атаке дронов в Белгородской области

В селе Беломестное при атаке дрона на объект коммерческого назначения пострадал мужчина – у него диагностирована акубаротравма. Пострадавшему оказали помощь на месте, он отказался от госпитализации. В зоне детонации произошло возгорание навеса, которое было потушено силами пожарных.