В Иордании в аэропорту начали эвакуацию из-за угрозы безопасности
Международный аэропорт и морской порт в Акабе (Иордания) эвакуировали власти из-за угроз безопасности населения, сообщило в соцсети X посольство США в стране.
«В связи с конкретной и достоверной угрозой власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе. Мы настоятельно рекомендуем всем американцам воздержаться от поездок в их направлении», – подчеркнули представители посольства.
Они также отметили, что американцам стоит избегать поездок на территории региональных военных баз.
18 июля США вновь ударили по Ирану. Центральное командование США (CENTCOM) отмечало, что иранские объекты атакуются «для дальнейшего ослабления военного потенциала» страны, а также в качестве ответа на удары в Иордании.
19 июля президент США Дональд Трамп заявил, что гибель двоих американских военнослужащих при отражении иранской атаки на Иорданию стала «очень печальным событием». В результате ударов еще один человек числится пропавшим без вести.