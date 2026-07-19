Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,57-0,13%OKEY38,580%BISVP8,4-0,12%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,66-0,21%RGBITR741,71-0,1%
Главная / Политика /

В Иордании в аэропорту начали эвакуацию из-за угрозы безопасности

Ведомости

Международный аэропорт и морской порт в Акабе (Иордания) эвакуировали власти из-за угроз безопасности населения, сообщило в соцсети X посольство США в стране.

«В связи с конкретной и достоверной угрозой власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе. Мы настоятельно рекомендуем всем американцам воздержаться от поездок в их направлении», – подчеркнули представители посольства.

Они также отметили, что американцам стоит избегать поездок на территории региональных военных баз.

18 июля США вновь ударили по Ирану. Центральное командование США (CENTCOM) отмечало, что иранские объекты атакуются «для дальнейшего ослабления военного потенциала» страны, а также в качестве ответа на удары в Иордании.

19 июля президент США Дональд Трамп заявил, что гибель двоих американских военнослужащих при отражении иранской атаки на Иорданию стала «очень печальным событием». В результате ударов еще один человек числится пропавшим без вести.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте