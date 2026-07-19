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Силы ПВО за сутки сбили 678 украинских БПЛА и две ракеты большой дальности

Ведомости

Российские силы ПВО за сутки сбили 678 украинских БПЛА и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», сообщает Минобороны. Кроме того, были нейтрализованы восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. ВС РФ нанесли удары по 149 районам, где находились склады и мастерские по сборке дронов большой дальности, объекты энергетики и логистики ВСУ, а также временные базы украинских военных и наемников. При этом были задействованы авиация, ракетные войска, артиллерия, БПЛА.  

В ночь на 19 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве, Киевской и Одесской областях. Целями стали заводы, производящие компоненты для ракет и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для снабжения ВСУ

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическому центру в Днепропетровске и железнодорожному локомотиву в Запорожской области. Локомотив использовался ВСУ для перевозки техники и материальных средств. 

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. 7 июля подразделения группировки войск «Север» установили контроль в населенном пункте Петро-Ивановка в Харьковской области. 

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