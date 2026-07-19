Силы ПВО за сутки сбили 678 украинских БПЛА и две ракеты большой дальности

Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. ВС РФ нанесли удары по 149 районам, где находились склады и мастерские по сборке дронов большой дальности, объекты энергетики и логистики ВСУ, а также временные базы украинских военных и наемников. При этом были задействованы авиация, ракетные войска, артиллерия, БПЛА.