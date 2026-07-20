Жена Вэнса родила четвертого ребенка
Уша Вэнс, супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса, родила четвертого ребенка. Об этом сообщил Вэнс в соцсетях, пишет CNN.
«Уша и малыш счастливы и здоровы, а наши дети вне себя от радости, что у них появился братик», – написал Вэнс.
Ребенка назвали Алеком Нилом Вэнсом. У четы Вэнсов уже есть дети: Юэн, Вивек и Мирабель.
По данным CNN, теперь Вэнсы планируют проводить больше времени в сельской местности на севере Вирджинии, арендуя часть поместья в богатом анклаве Миддлбург. По данным источников CNN, аренда дома – это попытка дать жене и детям Вэнса шанс почувствовать себя более комфортно вдали от «пристального внимания Вашингтона».
Издание обращает внимание, что до этого последний раз, когда у второй леди родился ребенок, был в 1870 г. Тогда у вице-президента Шайлера Колфакса и его жены Эллен Марии Колфакс родился Шайлер Колфакс III, который впоследствии стал мэром Саут-Бенда (штат Индиана).