Жена Вэнса родила четвертого ребенка

Издание обращает внимание, что до этого последний раз, когда у второй леди родился ребенок, был в 1870 г. Тогда у вице-президента Шайлера Колфакса и его жены Эллен Марии Колфакс родился Шайлер Колфакс III, который впоследствии стал мэром Саут-Бенда (штат Индиана).