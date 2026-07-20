Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH4 023,5+0,63%CNY Бирж.00%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,81-0,07%RGBITR742,66+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Жена Вэнса родила четвертого ребенка

Ведомости

Уша Вэнс, супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса, родила четвертого ребенка. Об этом сообщил Вэнс в соцсетях, пишет CNN.

«Уша и малыш счастливы и здоровы, а наши дети вне себя от радости, что у них появился братик», – написал Вэнс.

Ребенка назвали Алеком Нилом Вэнсом. У четы Вэнсов уже есть дети: Юэн, Вивек и Мирабель.

По данным CNN, теперь Вэнсы планируют проводить больше времени в сельской местности на севере Вирджинии, арендуя часть поместья в богатом анклаве Миддлбург. По данным источников CNN, аренда дома – это попытка дать жене и детям Вэнса шанс почувствовать себя более комфортно вдали от «пристального внимания Вашингтона».

Издание обращает внимание, что до этого последний раз, когда у второй леди родился ребенок, был в 1870 г. Тогда у вице-президента Шайлера Колфакса и его жены Эллен Марии Колфакс родился Шайлер Колфакс III, который впоследствии стал мэром Саут-Бенда (штат Индиана).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь