Президент Никарагуа отменил выборы, чтобы не допустить оппозицию к власти
В Никарагуа больше не будут проводиться выборы, чтобы не допустить прихода оппозиции к власти. Об этом заявил президент государства в Центральной Америке Даниэль Ортега, его слова приводит The Guardian.
Ортега занимает пост президента с 2007 г., ему 80 лет. Он также заявил, что будет работать с подконтрольным ему парламентом над принятием новых законов, которые «построят стену» против оппозиции. Заявление было сделано 19 июля во время официальной церемонии, посвященной 47-й годовщине Сандинистской революции 1979 г.
Издание отмечает, что, хотя правление его администрации, а также администрации его жены и «сопрезидента» Росарио Мурильо уже ознаменовалось «постепенным сворачиванием демократии» в Никарагуа, многие называют заявление Ортега «серьезной риторической эскалацией».
«Этим решением Ортега и Мурильо закрепили переход страны к полноценной семейной диктатуре», заявил старший аналитик по Латинской Америке в неправительственной организации Armed Conflict Location and Event Data Тициано Бреда.