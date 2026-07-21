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Президент Никарагуа отменил выборы, чтобы не допустить оппозицию к власти

Ведомости

В Никарагуа больше не будут проводиться выборы, чтобы не допустить прихода оппозиции к власти. Об этом заявил президент государства в Центральной Америке Даниэль Ортега, его слова приводит The Guardian.

Ортега занимает пост президента с 2007 г., ему 80 лет. Он также заявил, что будет работать с подконтрольным ему парламентом над принятием новых законов, которые «построят стену» против оппозиции. Заявление было сделано 19 июля во время официальной церемонии, посвященной 47-й годовщине Сандинистской революции 1979 г.

Издание отмечает, что, хотя правление его администрации, а также администрации его жены и «сопрезидента» Росарио Мурильо уже ознаменовалось «постепенным сворачиванием демократии» в Никарагуа, многие называют заявление Ортега «серьезной риторической эскалацией».

«Этим решением Ортега и Мурильо закрепили переход страны к полноценной семейной диктатуре», заявил старший аналитик по Латинской Америке в неправительственной организации Armed Conflict Location and Event Data Тициано Бреда.

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