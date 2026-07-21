Президент Никарагуа отменил выборы, чтобы не допустить оппозицию к власти

Ортега занимает пост президента с 2007 г., ему 80 лет. Он также заявил, что будет работать с подконтрольным ему парламентом над принятием новых законов, которые «построят стену» против оппозиции. Заявление было сделано 19 июля во время официальной церемонии, посвященной 47-й годовщине Сандинистской революции 1979 г.