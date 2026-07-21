WSJ: дефицит хлопка осложняет наращивание производства боеприпасов в НАТО

Как пишет WSJ, США обеспечивают себя линтерами преимущественно за счет собственного сельского хозяйства. Европейские страны, которые ранее отказались от масштабного выращивания хлопка и долгое время зависели от поставок из Китая, теперь ищут способы нарастить собственное производство пироксилина и рассматривают альтернативные виды сырья. Одновременно Европа испытывает дефицит тротила – сейчас на континенте действует только один завод по его выпуску, расположенный в Польше.