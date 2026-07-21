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WSJ: дефицит хлопка осложняет наращивание производства боеприпасов в НАТО

Ведомости

Страны НАТО планируют нарастить производство хлопка из-за нехватки нитроцеллюлозы, которая используется для производства пороха для артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что, «несмотря на все цифровые чудеса», современным армиям по-прежнему необходимы взрывчатые вещества, в производстве которых используется нитроцеллюлоза, или пироксилин. После обработки кислотой она становится легковоспламеняющейся и обеспечивает быстрое расширение газов, необходимое для выстрела артиллерийских снарядов на дальность до 110 км. Основным сырьем для производства пироксилина служат линтеры – короткие волокна, остающиеся на семенах хлопчатника.

Как пишет WSJ, США обеспечивают себя линтерами преимущественно за счет собственного сельского хозяйства. Европейские страны, которые ранее отказались от масштабного выращивания хлопка и долгое время зависели от поставок из Китая, теперь ищут способы нарастить собственное производство пироксилина и рассматривают альтернативные виды сырья. Одновременно Европа испытывает дефицит тротила – сейчас на континенте действует только один завод по его выпуску, расположенный в Польше.

По данным издания, в США основное производство нитроцеллюлозы сосредоточено на одном предприятии в штате Вирджиния, тогда как в Европе работают несколько таких заводов. Генеральный директор Eurenco Тьерри Франку отметил, что для достижения большей самостоятельности европейским странам необходимо развивать собственную химическую промышленность, однако строительство новых предприятий затрудняют законодательные и бюрократические процедуры. В результате один артиллерийский снаряд сегодня нередко включает компоненты, произведенные примерно в шести разных странах.

8 июля стало известно, что страны НАТО намерены предоставить Украине военную помощь и вооружение на сумму около 70 млрд евро в 2026 г. Согласно заявлению участников саммита, выделяемые средства будут направлены на поставки военной техники, подготовку украинских военнослужащих и другие формы поддержки. Кроме того, страны альянса подтвердили намерение сохранить объем помощи Киеву на сопоставимом уровне и в 2027 г.

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