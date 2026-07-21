В Турции обсуждают переход к полупрезидентской форме правления
В правящей в Турции Партии справедливости и развития рассматривают возможность перехода страны к полупрезидентской форме правления в рамках подготовки конституционной реформы. Об этом сообщила газета Ekonomim.
Как пишет издание, сторонники инициативы считают, что смешанная форма правления позволит усилить роль парламента и одновременно создать условия для формирования устойчивого большинства правящей партии. В числе предлагаемых изменений также рассматривается переход к одномандатной избирательной системе. По информации Ekonomim, соответствующие предложения представители Турецкого фонда демократии обсуждали с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом во время одной из недавних встреч.
Турция перешла к президентской форме правления в 2018 г. после вступления в силу конституционных поправок, одобренных на всенародном референдуме в 2017 г.
19 июля стало известно, что в итоговой декларации международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну», которая была организована турецкой партией «Родина», говорится, что создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана могло бы обеспечить глобальную безопасность. Участники конференции, исходя из текста декларации, выразили мнение, что главными источниками угрозы масштабного военного конфликта сейчас остаются США и Израиль, а также ситуация вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана.
Авторы документа подчеркнули, что НАТО больше не отвечает интересам мировой безопасности, поэтому объединение необходимо не просто реформировать, а распустить. Новый стратегический союз государств сможет создать условия сдерживания и станет основной для более широкой системы международной безопасности.