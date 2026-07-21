В Турции обсуждают переход к полупрезидентской форме правления

19 июля стало известно, что в итоговой декларации международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну», которая была организована турецкой партией «Родина», говорится, что создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана могло бы обеспечить глобальную безопасность. Участники конференции, исходя из текста декларации, выразили мнение, что главными источниками угрозы масштабного военного конфликта сейчас остаются США и Израиль, а также ситуация вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана.