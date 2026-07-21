Путин встретится с главой Еврейской автономной области Марией Костюк
Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин продолжает регулярно работать с регионами, заниматься региональной проблематикой», – пояснил представитель Кремля.
Предыдущая встреча президента с Костюк состоялась в августе 2025 г., когда она занимала должность временно исполняющей обязанности губернатора. Тогда Путин отметил, что по итогам 2024 г. рост валового регионального продукта ЕАО составил 4,4%, что немного выше среднероссийского показателя в 4,3%. На встрече также обсуждались вопросы строительства и ремонта школ и детских садов. Костюк тогда сообщила, что за предыдущие пять лет в регионе не было построено ни одной школы в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».
14 сентября 2025 г. сообщалось, что Костюк победила на выборах губернатора ЕАО, набрав 83,02% голосов после обработки 100% протоколов.