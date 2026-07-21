Путин встретится с главой Еврейской автономной области Марией Костюк

Предыдущая встреча президента с Костюк состоялась в августе 2025 г., когда она занимала должность временно исполняющей обязанности губернатора. Тогда Путин отметил, что по итогам 2024 г. рост валового регионального продукта ЕАО составил 4,4%, что немного выше среднероссийского показателя в 4,3%. На встрече также обсуждались вопросы строительства и ремонта школ и детских садов. Костюк тогда сообщила, что за предыдущие пять лет в регионе не было построено ни одной школы в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».