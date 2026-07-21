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Песков опроверг использование складов Wildberries для поставок товаров в ВС РФ

Ведомости

Заявления Киева о том, что атакованные склады Wildberries используются для поставок товаров российской армии, не соответствуют действительности. ВСУ наносят удары по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не так. Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима», – сказал представитель Кремля.

Он также подтвердил, что непростая ситуация сложилась в связи с убытками, которые понесли и Wildberries, и представители малого и среднего бизнеса в результате ударов по складам. По словам Пескова, правительство на связи с компанией и для уточнения деталей необходимо обращаться к кабмину.

20 июля основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что товары со склада в Котовске, на котором из-за атаки дрона погибли семь человек, вернутся в продажу. Сам склад начнет работу после завершения оценки состояния логистического комплекса. Ким добавила, что Wildberries начал первые выплаты семьям погибших и пострадавших в тяжелом состоянии.

Удар по складу произошел в ночь на 18 июля. После атаки на территории склада возник пожар. В ту же ночь дроны ударили по складу в подмосковной Электростали. Пострадали 24 человека. После этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах (ст. 205 УК РФ).

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