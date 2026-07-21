Песков опроверг использование складов Wildberries для поставок товаров в ВС РФ

Он также подтвердил, что непростая ситуация сложилась в связи с убытками, которые понесли и Wildberries, и представители малого и среднего бизнеса в результате ударов по складам. По словам Пескова, правительство на связи с компанией и для уточнения деталей необходимо обращаться к кабмину.