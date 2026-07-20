Товары на складе Wildberries в Котовске вернутся в продажу

Удар по логистическому центру Wildberries в Котовске произошел в ночь на 18 июля. После атаки на территории склада возник пожар. В ту же ночь дроны ударили по складу в подмосковной Электростали. Пострадали 24 человека. После этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах (ст. 205 УК РФ).