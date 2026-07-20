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Товары на складе Wildberries в Котовске вернутся в продажу

Компания изменила правила на логистических объектах при нештатных ситуациях
Ведомости

Товары со склада Wildberries в Котовске, на котором из-за атаки дрона погибли семь человек, вернутся в продажу. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

Сам склад начнет работу после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске.

Ким добавила, что Wildberries начал первые выплаты семьям погибших и пострадавших в тяжелом состоянии.

После происшествия изменились правила безопасности при нештатных ситуациях. По словам Ким, в компании предусмотрели, что из-за эвакуации могут выпадать доходы у исполнителей. По этой причине размеры вознаграждений занятых будут пересмотрены.

Ким отметила, что Wildberries в самое ближайшее время отобразит в отчетах на портале продавцов все товары, которые находились на атакованном дронами складе в Электростали. Необходимо время на оценку последствий.

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«Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой», – подчеркнула глава компании.

Удар по логистическому центру Wildberries в Котовске произошел в ночь на 18 июля. После атаки на территории склада возник пожар. В ту же ночь дроны ударили по складу в подмосковной Электростали. Пострадали 24 человека. После этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах (ст. 205 УК РФ).

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