Turkiye: на Эрдогана готовили покушение
Запрещенная в Турции и признанная террористической организация ФЕТО несколько раз предпринимала попытки покушения на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила газета Türkiye со ссылкой на отставного бригадного генерала Ибрагима Бююкбаша.
По данным издания, это происходило до и во время попытки госпереворота в июле 2016 г. Бююкбаш до отставки отвечал за вопросы кибербезопасности в минобороны Турции. Он рассказал, что изначально покушение на Эрдогана планировалось во время учений. При этом спецслужбы обнаружили несколько подозрительных моментов, и президент не стал участвовать в мероприятиях. Затем силы безопасности узнали, что турецкого лидера хотели убить по примеру покушения на военном параде в 1981 г. на президента Египта Анвара Садата.
Еще одна попытка покушения на Эрдогана произошла в ночь на 15 июля 2016 г. Турецкий президент тогда заблаговременно покинул отель в Мармарисе. Бююкбаш подчеркнул, что ФЕТО строила планы об убийстве на самолете иностранной авиакомпании.
Попытка госпереворота в Турции состоялась 15 июля 2016 г. Жертвами стали 253 человека, еще 2200 человек пострадали. После этого МВД Турции отстранило от службы 8777 госслужащих. Процедура коснулась 7899 полицейских, 614 жандармов, 30 губернаторов провинций и 47 руководителей округов. Полицейских вызывали в штабы полиции провинций в течение всей ночи, у них отбирали табельное оружие и полицейские удостоверения.