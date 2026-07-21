Turkiye: на Эрдогана готовили покушение

По данным издания, это происходило до и во время попытки госпереворота в июле 2016 г. Бююкбаш до отставки отвечал за вопросы кибербезопасности в минобороны Турции. Он рассказал, что изначально покушение на Эрдогана планировалось во время учений. При этом спецслужбы обнаружили несколько подозрительных моментов, и президент не стал участвовать в мероприятиях. Затем силы безопасности узнали, что турецкого лидера хотели убить по примеру покушения на военном параде в 1981 г. на президента Египта Анвара Садата.