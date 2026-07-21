Госдума одобрила упрощенный перевод сельхозземель под агротуризм

Документ устанавливает и ограничения для размещения туристической инфраструктуры. Максимальная площадь земельного участка под такие объекты не должна превышать 50 000 кв. м, совокупная площадь застройки – 2500 кв. м, а расстояние до других объектов сельхозпроизводителя – не более 5 км.