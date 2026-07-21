Госдума одобрила упрощенный перевод сельхозземель под агротуризм
Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на создание дополнительных условий для развития сельского туризма на землях сельскохозяйственного назначения, не занятых сельхозугодьями. Документ был внесен группой депутатов, представляющих различные парламентские фракции, передает ТАСС.
Закон предусматривает упрощенный механизм перевода таких земель в категорию рекреационного назначения для строительства объектов сельского туризма. Теперь эта процедура будет осуществляться на основании документации по планировке территории без принятия отдельного акта.
Допускаются строительство и реконструкция капитальных объектов, а также возведение некапитальных строений и сооружений для оказания услуг в сфере сельского туризма. Перечень таких объектов и требования к ним впоследствии утвердит правительство РФ.
Документ устанавливает и ограничения для размещения туристической инфраструктуры. Максимальная площадь земельного участка под такие объекты не должна превышать 50 000 кв. м, совокупная площадь застройки – 2500 кв. м, а расстояние до других объектов сельхозпроизводителя – не более 5 км.
Кроме того, сельхозтоваропроизводителям запрещается отчуждать объекты туристической инфраструктуры отдельно от земельного участка, на котором они расположены. Исключение предусмотрено для объектов, строительство и эксплуатация которых регулируются законом «О виноградарстве и виноделии в РФ».
Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 г.